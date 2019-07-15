شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: شرط وحيد لقبول عودة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يقبل بأن يتحدث أي لاعب في فريقه عن عروض من الأهلي أو أندية أخرى لضمه خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية على أنه يمتلك صورًا تدين محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب فريقه، والذي يغيب في الفترة الحالية عن الفريق ويرغب في خوض تجربة احتراف بتركيا.

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وأشار رئيس الزمالك إلى أنه قد يقبل عودة كهربا إلى صفوف الفريق من جديد، بشرط تقديم اعتذار ويقبله خالد جلال، المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى، أكد مرتضى منصور حصوله على توقيع 3 لاعبين لضمهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهناك اثنين آخرين أحدهم من بيراميدز يقتربون من التوقيع.

وقال مرتضى منصور أن الزمالك سينهي إجراءت ضم لاعب عربي خلال ساعات، وهناك لاعب آخر يتم التفاوض معه، وأضاف أنه ينتظر عودة إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، إلى مصر من أجل إتمام صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش.