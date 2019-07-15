5 غيابات عن رحلة دورتموند لأمريكا

يغيب 5 لاعبين دفعة واحدة عن رحلة بوروسيا دورتموند الألماني صوب الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته شبكة "Ruhrnachrichten"، المقربة من دورتموند، فإن هناك 5 لاعبين لن يتواجدوا ضمن بعثة الفريق، التي تسافر اليوم الإثنين، إلى أمريكا.

ويأتي المدافع عبدو ديالو على رأس الغائبين عن رحلة دورتموند، لخضوعه للفحص الطبي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا لإتمام انتقاله في الساعات القليلة المقبلة.

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كما يغيب المدافع السويسري مانويل أكانجي والظهير الألماني مارسيل شميلزر بسبب مشاكل عضلية.

أما الثنائي شينجي كاجاوا وأندريه شورله، فلن يتواجدا أيضًا ضمن البعثة، وذلك لحسم مستقبلهما والبحث عن وجهة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما خرجا من حسابات المدرب السويسري لوسيان فافر.

يذكر أن بعثة دورتموند إلى أمريكا تضم 26 لاعبًا، من بينهم اثنين من فريق الشباب، إلى جانب الدنماركي جاكوب برون لارسن، الذي قطع إجازته للانضمام للفريق، رغم مشاركته مؤخرًا مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.