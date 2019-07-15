فريق برازيلي ينافس إيفرتون على دييجو كوستا

اقترب دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف الروخيبلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه بعد تعاقد أتلتيكو مدريد مع الثنائي جواو فيليكس وألفارو موراتا، في الصيف الحالي، أخبر النادي دييجو كوستا أنه بإمكانه الرحيل عن الفريق.

وأضافت أن فلامنجو البرازيلي، دخل في محادثات مع أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد مع كوستا، موضحة أن انتقال اللاعب إلى إيفرتون الإنجليزي بات مهددًا بالفشل.

وتابعت أن كوستا أجرى محادثات مع التوفيز من أجل الانضمام إليهم والعودة للدوري الإنجليزي، إلا أن فلامنجو دخل في الصفقة محاولاً ضم المهاجم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق البرازيلي سيقدم عرضًا يتراوح بين 9 و 12 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، مضيفة بأن العقبة الوحيدة تتمثل في الراتب السنوي لكوستا، حيث يحصل على 150 ألف إسترليني أسبوعيًا، ضعف ما يتقاضاه أعلى لاعب بالفريق.

وختمت بأن راتب كوستا لن يمثل مشكلة كبيرة لإيفرتون، لاسيما وأن هناك ستة لاعبين بالتوفيز يحصلون على ما لا يقل عن 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.