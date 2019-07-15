إيسكو يشارك في تحضيرات ريال مدريد

أنجز ريال مدريد، خامس أيام تحضيراته للموسم الجديد، التي يجريها في مدينة مونتريال الكندية، بمران أجري أمس الأحد، بمشاركة إيسكو، عقب ساعات من وصوله.

وخلال جلسة المران المسائية، أجرى لاعبو ريال مدريد، تدريبات الاستحواذ وتمرير الكرة، كما خاضوا مباراة مصغرة، وأنهوا استعدادهم بتمرينات لياقة بدنية.

وكان أحدث المستجدات انضمام إيسكو للمران، الذي وصل أمس الأحد إلى مونتريال بعد حصوله على تصريح بالبقاء في مدريد لبضعة أيام لحضور ميلاد طفله الثاني الخميس الماضي.

كما وصل أمس الأحد إلى المدينة الكندية، رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، وما زال المدرب زين الدين زيدان غائبا بعدما اضطر لمغادرة المعسكر بسبب وفاة شقيقه.