أشرف بنشرقي على أبواب الزمالك المصري

اقترب نادي الزمالك المصري، من حسم صفقة المغربي أشرف بنشرقي نجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
الزمالك بات قريبًا للغاية من الحصول على خدمات بنشرقي، ولعب أشرف بنشرقي، الموسم الماضي معارًا من الهلال السعودي إلى لانس الفرنسي.
وكشفت وكيل بنشرقي عن تواجد اللاعب في القاهرة منذ يومين، للتفاوض مع إدارة الزمالك على ضم اللاعب المغربي والاتفاق على جميع الأمور.
وبحسب تأكيدات مسئولي الزمالك، فإن الهلال يرحب كثيرًا برحيل اللاعب المغربي إلى القلعة البيضاء.
ومن المنتظر الإعلان عن صفقة بنشرقي بشكل نهائي، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب.
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