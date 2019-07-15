شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم بن شرقى صفقة الزمالك المنتظرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو الزمالك من حسم صفقة ضم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الهلال السعودى المنتهية إعارته لنادى لانس الفرنسى، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

ويضم الزمالك بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم الدولى التونسى فرجانى ساسى والتونسى حمدى النقاز والمغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد، لذا سيكون ضم بن شرقى فى حال إتمام التعاقد معه على حساب أحد اللاعبين الأربعة، وهو حميد أحداد الذى اقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى الموسم المقبل،

يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه المغربى أشرف بن شرقى ليكون هدف الزمالك فى الميركاتو الصيفى..

أشرف بن شرقى من مواليد 24 سبتمبر 1994، أى أنه يبلغ من العمر 24 عاما، ويجيد اللعب فى عدد من المراكز الهجومية وبدأ مشواره مع فريق المغرب الفاسى وانتقل منه إلى الوداد المغربى موسم 2016 حتى 2018، لينتقل بعدها إلى فريق الهلال السعودى الذى أعاره إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019.

- بن شرقى مع المغرب الفاسى

شارك بن شرقى مع المغرب الفاسى خلال 29 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

- بن شرقى مع الوداد المغربى

فيما شارك بن شرقى مع الوداد المغربى خلال 35 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع 7 آخرين، وأبرز ما قدمه بن شرقى مع الوداد البيضاوى مشاركته أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، وأحرز هدف التعادل للفريق المغربى فى مباراة الذهاب قبل أن يصنع هدف الفوز فى المباراة النهائية ليتوج الوداد باللقب على حساب الأحمر.

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- بن شرقى مع الهلال السعودى

فيما شارك أشرف بن شرقى مع الهلال السعودى فى 13 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

- بن شرقى مع لانس الفرنسى

أخيرًا شارك بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

- مشاركات بن شرقى فى المراكز الهجومية

شارك بن شرقى فى 34 مباراة فى مركز الجناح الأيسر و15 مباراة فى مركز المهاجم الصريح و6 مباريات فى مركز صانع اللعب و5 مباريات كجناح أيمن ومباراتين كمهاجم ثان.