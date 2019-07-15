شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد أزارو يتألق فى النظارة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى الحالى، من أبرز نجوم الكرة المهتمين بعالم الفاشون والموضة فى الملابس الكاجوال. كما يهتم أزارو بعالم الموضة والفاشون فى الملابس، فهو أيضا يهتم بماركات النظارات الشمسية بمختلف أشكالها وأنواعها. ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح اهتمام أزارو بعالم الموضة فى النظارات الشمسية فى الصور التالية:

وليد أزارو

وليد ازارو 5 Advertisements

وليد أزارو بالنظارة 4

وليد أزارو 4

وليد ازارو 3

وليد أزارو 2

وليد أزارو فى أحد المصايف

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