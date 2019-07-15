شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه أوكام الإسبانى فى آخر وديات معسكر اليكانتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مباراة ودية اليوم، الاثنين، أمام فريق أوكام الإسبانى، فى ثالث اللقاءات التى يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجى بمدينة اليكانتى الإسبانية.

وتقام المباراة فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتار الذى يبعد مسافة نصف ساعة من مقر إقامة الفريق.. وكان الأهلى قد تغلب فى مباراته الودية الأولى على سوكر سمارت الإسبانى بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل فى الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتى الإنجليزى بهدف لكل فريق.

ويغيب عن ودية اليوم الرباعى الدولى، محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف بعدما وصلوا مساء أمس الأول السبت إلى مقر إقامة بعثة الأهلى فى إسبانيا، للانتظام فى معسكر الفريق الخارجى، حيث حصل الرباعى الدولى على فترة راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب مصر من نهائيات كأس الأمم التى تستضيفها مصر حاليا قبل أن يصل مساء اليوم لمعسكر إعداد الفريق الخارجى فى إسبانيا.