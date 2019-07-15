شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإسماعيلى يفعل عقد شراء شيلونجو من سموحة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق المعار من نادى سموحة بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

ووقع الناميبى بنسون شيلونجو، الذى تلقى أكثر من عرض لأندية بالدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للدراويش لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءً على رغبة من الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر، بعد تقديمه مستوى جيد خلال فترة الإعارة.

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ومن المقرر أن ينتظم شيلونجو فى تدريبات الإسماعيلى ببرنامج الإعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر وتنتهى الجمعة المقبل.

وتبذل لجنة التسويق والتعاقدات بالإسماعيلى جهود مكثفة من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفنى من صفقات لاعبين وفقا لسياسة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، سعيا لتحقيق النتائج المرجوة والعودة لمنصات التتويج فى أسرع وقت ممكن.