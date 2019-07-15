شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض انتقال أنطوى للزمالك مقابل ضم شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو المقاصة أن يدخل جون أنطوى فى صفقة تبادلية مع محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك أو أى لاعب آخر، خاصة بعد أن دخل مهاجم الفريق الفيومى فى حسابات القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يتخذ مسئولو مصر المقاصة القرار النهائى بشأن رحيل جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى، خلال الأيام المقبلة وذلك بعد تقرير الجهاز الفنى للمقاصة الذى من المنتظر أن يرفعه إلى الإدارة نهاية الأسبوع الجاري.

ويضم المقاصة خمسة لاعبين أجانب وهم: أيدو موسيس، باولون فوافى، شيميلس بيكلى، جون أنطوى والأوغندى خالد أتشو، ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة بسبب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تقضى بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأى فريق.

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وكان الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة قد أبدى رأيه فى انضمام شيكابالا إلى الفريق الفيومى، حيث يرى مدرب المقاصة أن خبرات صانع ألعاب الزمالك ستشكل دعم كبير لأبناء الفيوم فى حالة انضمامه إلى الفريق.

على صعيد آخر دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مع لاعب جزائرى لتدعيم دفاعات الفريق الفيومى خلال الميركاتو الجارى، وكان اتحاد الكرة أعلن منذ أيام أنه سوف يسمح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب عربى واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020، بعدما شهد الموسم الجارى للدورى المصرى السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين، وينتظر المقاصة صدور قرر رسمى من الجبلاية بضم لاعب من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد من أجل التعاقد مع مدافع جزائري.

وعاد فريق مصر المقاصة إلى التدريبات أمس الأحد بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التى حصل عليها لاعبو الفريق، وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن فترة الإعداد الأولى تقام على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى لمدة أسبوعين قبل دخول معسكر مغلق نهاية يوليو الجارى، لخوض مباريات ودية متدرجة المستوى.