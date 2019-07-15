تقرير.. مباراة واحدة تفصل الجزائر عن دخول التاريخ في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حسم المنتخب الجزائري بطاقة العبور للمباراة النهائية عقب الفوز الذي حققه على منتخب نيجيريا (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب القاهرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

المنتخب الجزائري سيواجه منافسه السنغالي يوم الجمعة المقبل في المشهد الختامي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث في حال تتويج "محاربي الصحراء" سيكونوا على موعد مع التاريخ داخل القارة السمراء.

الجزائر استطاعت في نسخة 1990 أن تحقق العلامة الكاملة وتتوج بلقبها الوحيد، وبعد 27 عامًا يعود "محاربي الصحراء" لتكرار نفس المعادلة لكن يتبقى مباراة واحدة من أجل تحقيق اللقب الثاني.

وفي حال تتويج الجزائر باللقب الأفريقي سيكون أول منتخب يحقق لقبين بعد تحقيق العلامة الكاملة داخل القارة السمراء.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، المنتخبات التي حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات وفازت باللقب في النهاية:

- غانا

خلال نسخة 1965 من بطولة كأس الأمم الأفريقي حقق المنتخب الغاني اللقب القاري بعد الفوز على المنتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المنتخب الغاني يُعد المنتخب الأفريقي الأول الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات وفاز باللقب حيث تصدر منتخب "بلاك ستارز" ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز في أول مباراتين على حساب كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

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- الجزائر

في نسخة 1990 عاد المنتخب الجزائري ليحقق إنجاز المنتخب الغاني بعد الفوز في أول ثلاث مباريات على حساب كوت ديفوار ونيجيريا ومصر.

وبعد تخطي المنتخب الجزائر دور المجموعات واجه المنتخب السنغالي في دور الأربعة ليحقق الفوز بنتيجة (2-1)، ثم الفوز على نيجيريا بهدف دون رد في المشهد الختامي.

- الكاميرون

بعد 12 عامًا عاد المنتخب الكاميروني ليحقق نفس المعادلة بعدما جمع العلامة الكاملة عن منافسات المجموعة الثالثة.

المنتخب الكاميروني فاز على منتخبات جمهورية الكونغو، وتوجو، وكوت ديفوار، ثم فاز منتخب "الأسود" على نظيره المصري في دور الثمانية بهدف دون رد.

وفي نصف النهائي اكتسح المنتخب الكاميروني نظيره المالي بثلاثة أهداف نظيفة ليضرب موعدًا في المباراة الختامية أمام منافسه السنغالي والذي تغلب عليه بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بدون أهداف.

- مصر

في نسخة 2010 والتي أقيمت بأنجولا كتب المنتخب المصري التاريخ بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا وبنين وموزمبيق.

المنتخب المصري واصل مشواره في البطولة بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة (3-1) بربع النهائي، ثم فاز منتخب "الفراعنة" على منافسه الجزائري برباعية نظيفة.

وفي المباراة النهائية حقق المنتخب المصري لقبه الأفريقي السابع والأخير بعد الفوز على منتخب غانا بهدف دون رد.