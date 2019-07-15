مقتل مدرِّب مغربي داخل أحد الأندية الرياضية في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أكدت تقارير إخبارية سعودية، أن الجهات الأمنية في المملكة فتحت تحقيقًا في مقتل مدرب يحمل الجنسية المغربية، على يد شاب اقتحم مساء أمس الأحد، النادي الذي يعمل به المدرب جنوب غرب الرياض، حيث باغته بطعنة قاتلة في العنق.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شهود عيان تأكيدهم "أنه بعد أداء صلاة العشاء دخل أحد الأشخاص النادي، لم يتم الكشف عن هويته، وطعن مدرب مغربي الجنسية؛ فلفظ أنفاسه قبل نقله للمستشفى".

وهرعت الجهات الأمنية إلى الموقع، وأغلقت النادي لإكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في أسباب ودوافع الجريمة.

ولم يتم الكشف عن هوية المدرب ولا هوية القاتل ولا اسم النادي الذي وقعت به الجريمة حتى الآن.​