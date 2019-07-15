رئيس المقاولون العرب: إلى متى سنترك بيراميدز يواصل القرصنة على أندية الدوري؟

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد علي، مهاجم الفريق، إلى نادي بيراميدز بقيمة الشرط الجزائي.
قال محسن، خلال مداخلة تليفونيةببرنامج الماتش، عبر قناة صدى البلد: "ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، فوجئت بانضمامه، ولم نكن نعلم أي شيء".
وأكمل: "قرأنا صفقة انتقال أحمد علي في الجرائد مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي، ورحل إلى بيراميدز".
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