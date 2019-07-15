كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بأن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، يحتاج إلى مدير فنى مصري لقيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن حسن شحاتة هو المدرب الذى يستحق قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، فيظل امتلاكه الخبرات التدريبية الكبيرة، وتحقيقه نتائج أكثر من رائعة.
أضاف مرتضى منصور، بأن حسن شحاتة الأجدر بقيادة منتخب مصر، بشرط أن يبتعد نجله كريم عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: حسن شحاتة الأفضل لتدريب منتخب مصر.. لكن بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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