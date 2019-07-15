رياضة | بوريس بيكر: ديوكوفيتش لن يهدأ حتى يصبح الأفضل على الاطلاق

قال لاعب التنس السابق، بوريس بيكر، إن نوفاك ديوكوفيتش وضع نفسه بالفعل ضمن أفضل لاعبي هذه اللعبة، لكنه يعتقد أن الصربي الحاصل على 16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى بعد التتويج في ويمبلدون لن يهدأ حتى يصبح الأفضل على الإطلاق.

وتفوق المصنف الأول عالمياً، ديوكوفيتش، على روجر فيدرر لينال لقبه الخامس في ويمبلدون، في أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ المسابقة العريقة الممتد على مدار 133 عاماً، ليصبح على بعد أربعة ألقاب من غريمه السويسري ولقبين من رافائيل نادال.

وقال الألماني بيكر، الذي تولى تدريب ديوكوفيتش في الفترة 2013-2016 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نوفاك ليس سعيداً بعد.. إنه أحد أفضل لاعبي التنس في التاريخ، لكنه يريد أن يصبح الأعظم على الإطلاق".

Advertisements

وأضاف بيكر: "بكل أمانة أعتقد أنه سيكون بوسعه أن يجتازهما لكني لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد.. السباق مستمر".

ويتوقع بيكر، الحاصل على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منها ثلاثة ألقاب في ويمبلدون، أن "يستمر الثلاثي الكبير في الهيمنة على ألقاب التنس".

وقال اللاعب السابق البالغ عمره 51 عاماً: "سيستمر الحديث الذي لا ينتهي عن اللاعب الأنجح على الإطلاق طالما استمر اللاعبون الثلاثة في اللعب.. لا أرى نهاية (قريبة) لمسيرة أي لاعب من هذا الثلاثي.. كلهم بوسعهم الفوز بمزيد من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى".