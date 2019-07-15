رياضة | فرجاني ساسي يفاجئ الجماهير التونسية بعد الخسارة من السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يفاجئ الجماهير التونسية بعد الخسارة من السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي لاعب خط وسط المنتخب التونسي لكرة القدم، فرجاني ساسي، حزنه الشديد لخسارة منتخب بلاده أمام المنتخب السنغالي 0-1 في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال فرجاني في تصريحات صحافية إن "فريقه واجه سوء توفيق كبير في المباراة، وإنه كان يتمنى أن يسجل ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس السنغالي لإسعاد الجماهير ولكنه لم يكن موفقاً".

وأضاف لاعب المنتخب التونسي: "قدر الله وما شاء فعل لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة، وحتي الهدف الذي تلقيناه، نحن من أحرزه بالخطأ في مرمانا".

وشدد على أن "منتخب تونس قدم مستوى جيداً في البطولة، وأعتذر لجماهير تونس علي الخروج".