رياضة | موعد نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.. الجزائر VS السنغال (محرز ضد ماني)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019.. الجزائر VS السنغال (محرز ضد ماني) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الجزائر، مع نظيره السنغالي يوم الجمعة 19/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ولم يخسر محاربو الصحراء في البطولة أي مباراة حتى الآن، حيث حقق الانتصارات في جميع المباريات عدا مباراة واحدة انتهت بالتعادل أمام كوت ديفوار، وتحقيق الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

بينما خسر منتخب السنغال مباراة وحيدة في البطولة أمام منتخب الجزائر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة هدف نظيف أحرزه يوسف البلايلي.