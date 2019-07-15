بيكر: ديوكوفيتش يريد أن يصبح الأعظم في التنس

قال بوريس بيكر لاعب التنس السابق، إن نوفاك ديوكوفيتش وضع نفسه بالفعل ضمن أفضل لاعبي هذه اللعبة، لكنه يعتقد أن النجم الصربي لن يهدأ حتى يصبح الأفضل على الإطلاق.

وتفوق ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على روجر فيدرر، لينال لقبه الخامس في ويمبلدون، في أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ المسابقة العريقة الممتد على مدار 133 عاما، أمس الأحد، ليصبح على بعد 4 ألقاب من غريمه السويسري.

وأضاف بيكر الذي تولى تدريب ديوكوفيتش في الفترة 2013-2016 لهيئة الإذاعة البريطانية "نوفاك ليس سعيدا بعد. إنه أحد أفضل لاعبي التنس في التاريخ، لكنه يريد أن يصبح الأعظم على الإطلاق".

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وتابع "بكل أمانة أعتقد أنه سيكون بوسعه أن يجتازهما، لكني لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد. السباق مستمر".

ويتوقع بيكر، أن يستمر "الثلاثي الكبير"، المكون من نوفاك وفيدرر ونادال، في الهيمنة على ألقاب التنس خلال الفترة المقبلة.

وقال "سيستمر الحديث الذي لا ينتهي عن اللاعب الأنجح على الإطلاق، طالما استمر اللاعبون الثلاثة في اللعب".