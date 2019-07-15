محاولة أخيرة من برشلونة لخطف دي ليخت

يرفض نادي برشلونة الإسباني، التنازل عن رغبته في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أراد القيام بمحاولة أخيرة لإقناع دي ليخت بالانضمام للنادي الكتالوني.

وأوضحت أن بارتوميو يعتزم القيام برحلة سريعة إلى أمستردام من أجل الجلوس مع ماتياس دي ليخت، الذي يقترب من الرحيل ليوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

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وتشير تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق بالفعل مع أياكس واللاعب على الانضمام للبيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس برشلونة ينوى تكرار ما فعله في يناير/كانون ثان الماضي، عندما تمكن من إقناع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس، بالانضمام لبرشلونة، وهو ما حدث بالفعل.

وأضافت أن بارتوميو سيحاول إبراز قيمة برشلونة لدي ليخت، علمًا بأن مينو رايولا وكيل اللاعب، لم يعترض على الاجتماع، وسيجلس فقط للحديث، إذا كان برشلونة مستعدًا لتقديم عرض مماثل للسيدة العجوز.