أيمن الخليف يُعزز صفوف الوحدة السعودي

أنجزت إدارة نادي الوحدة السعودي، تعاقدها مع أيمن الخليف لاعب أهلي جدة، لمدة 3 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أهلي جدة قد استبعد أيمن الخليف من المعسكر الخارجي للفريق، بعد نهاية عقد اللاعب الاحترافي.

وبدأ أيمن الخليف، مشواره الكروي مع الفئات السنية لنادي هجر، قبل انتقاله لصفوف أهلي جدة.

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وفي سياق متصل، وقعت إدارة الوحدة، عقدًا احترافيًا مع اللاعب راضي العتيبي لمدة 4 مواسم.

ويسعى الوحدة السعوي إلى تعزيز صفوفه باللاعبين المحليين والأجانب، قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي، تحضيرًا للموسم الجديد.

وأنهى الوحدة، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز السابع برصيد 42 نقطة.