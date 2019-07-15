ترحيب نجوم برشلونة بغريزمان يبدد مخاوف الانقسام في غرف الملابس

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وجد المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان ترحيباً حاراً من لاعبي برشلونة بعد التحاقه بالنادي الذي انتقل إليه قبل ايام، بعدما دفع الشرط الجزائي لناديه اتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو.

واظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قيام عدد من لاعبي برشلونة، وفي مقدمتهم الفرنسي صامويل اومتيتي و لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس و الحارس الألماني تير شتيغن ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش باستقبال زميلهم الجديد بحفاوة كبيرة، تعبيراً عن سعادتهم بانضمامه إليهم، وهو الأمر الذي من شأنه ان يسهل ويسرع عملية إندماجه مع الفريق والتأقلم مع الأجواء السائدة في قلعة "الكامب نو".

ويأتي هذا الترحيب الحار ليبدد مخاوف مسؤولي الإدارة الكتالونية من حدوث انقسام في غرف ملابس الفريق بسبب قدوم غريزمان، نتيجة العلاقة المتوترة بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد في الاعوام الماضية ، فضلا عن تجاهل المهاجم الفرنسي الانتقال إلى النادي الكتالوني في صيف عام 2017 رغم إصرار الجميع على قدومه.

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ويبدو ان الأمور سارت في الاتجاه الصحيح الذي يضمن مصلحة النادي قبل كل شيء خاصة بعدما اظهر غريزمان تعلقه باللعب لبرشلونة وتمرده على ناديه السابق ، كما رفض العديد من العروض الأخرى مفضلاً إرتداء القميص الكتالوني.

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