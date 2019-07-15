شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو النادى الأهلى أحمد حمودى، جناح الفريق، رفض رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى أرسل عرضاً رسمياً لشرائه خلال الساعات الماضية، فى ظل وجود رغبة من اللاعب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلى منذ تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية.
وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمودى أكد له خلالها رفض لجنة التخطيط رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، نظراً لوجود حاجة فنية اليه خلال الفترة المقبلة.
ويتبقى لأحمد حمودى موسم واحد فى عقده مع الأهلى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد مجانا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال استمراره فى الأهلى وعدم رحيله فى الميركاتو الصيفى القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.