شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل أحمد حمودى للدورى الكندى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو النادى الأهلى أحمد حمودى، جناح الفريق، رفض رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى أرسل عرضاً رسمياً لشرائه خلال الساعات الماضية، فى ظل وجود رغبة من اللاعب فى الرحيل بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الأهلى منذ تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى المسئولية الفنية.

وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع أحمد حمودى أكد له خلالها رفض لجنة التخطيط رحيله لنادى فانكوفر وايت كابس الكندى، نظراً لوجود حاجة فنية اليه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى لأحمد حمودى موسم واحد فى عقده مع الأهلى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد مجانا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال استمراره فى الأهلى وعدم رحيله فى الميركاتو الصيفى القادم.