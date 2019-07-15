الزمالك يستعين بسلاح "الترضية" لبقاء طارق حامد فى ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور التمسك ببقاء طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض في الموسم الجديد بعد تلقي اللاعب مفاوضات لضمه خلال الفترة الجارية من جانب عددا من الأندية الخليجية وعلي رأسها اتحاد جدة السعودي. ومن المنتظر أن يقوم مجلس الزمالك خلال الفترة الجارية بترضية اللاعب ماليا بالصورة المناسبة للمجهودات التي يقدمها مع الفريق لصرف النظر عن تلك العروض حيث يعد اللاعب من أبرز العناصر التي تساهم في تحقيق الانتصارات للفريق الأبيض حيث وصفه مرتضي منصور رئيس الزمالك بأنه رئيس النادي وسط اللاعبين وشدد إنه لا يمكن التفريط في خدماته بملايين الجنيهات إلا لو كانت لدي اللاعب رغبة في الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

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