رياضة | مصر تهزم مالي وتتوج ببطولة إفريقيا لشباب السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تهزم مالي وتتوج ببطولة إفريقيا لشباب السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب شباب كرة السلة تحت 16 سنه على مالى 66/57 في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا بالرأس الأخضر ليتوج باللقب.

وكان منتخب بصر قد فاز تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على غينيا 71/67 في نصف نهائي البطولة أمس.

وحقق منتخب مصر لشباب السلة الفوز في البطولة على كل من نيجيريا وأنجولا والرأس الأخضر والجزائر في دور المجموعات ثم رواندا في ربع النهائي، ثم غينيا في نصف النهائي، و أخيا مالي في النهائي.

ويقود الفريق فنيا، الدكتور رفيق يوسف، و أحمد عبد الوهاب مدربا عاما، إسلام عبد الحميد مدربا مساعدا ، محمد مجدي محلل أداء، الدكتور مصفى إبراهيم طبيب، و يرأس البعثة خالد القوصي.