رياضة | ليفربول يحدد شرطه لعودة كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد شرطه لعودة كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية زيادة فرص رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة عن البلوجرانا في الصيف الحالي.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو للحصول على أموال لإبرام صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان والتي قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو رفض الإنضمام إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي بسبب تاريخه السابق مع ليفربول والعلاقة التي تربطه بجماهير الحمر.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول لا وضع شرطاً لعودة النجم البرازيلي إلى أنفيلد وهو أن تكون الصفقة بتكاليف قليلة بالنظر إلى أن النجم البرازيلي تراجعت قيمته خلال ال 18 شهر الماضي.



يذكر أن كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليونًا كحوافز.