رياضة | بيريز يسافر إلى معسكر الملكي في كندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يسافر إلى معسكر الملكي في كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التزم بأمر سفره إلى كندا على الرغم من أن الشكوك كانت تحوم حول سفره وذلك عقب عودة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الطارئة بسبب وفاة شقيقه.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي سيرافق بيريز إلى كندا وسيبقيان مع الفريق حتى نهاية جولته التحضيرية للموسم الجديد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المهمة الرئيسية لبيريز هي تسريع عملية رحيل اللاعبين التي تعثرت مؤخرًا وأكدت أن الأمر يخص كلا من جاريث بيل وخاميس رودريجيز وداني سيبايوس وماريانو دياز وبورخا مايورال الذين لا يعتمد عليهم زيدان.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بيل وماريانو هما الأكثر ترددًا في الرحيل على الرغم من أنهما يعلمان أنهما لن يحصلا على فرصة كبيرة مع زيدان وأن الأمر نفسه ينطبق على نافاس وناتشو وإيسكو ولونين وفاييخو وفاسكيز، حيث سيستمع ريال مدريد للعروض المقدمة لهم.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يسعى لحل تلك المشكلة في كندا من خلال التحدث مع من يتواجدون في المعسكر من اللاعبين المقرر رحيلهم، حيث لن يقوم الملكي بأي تعاقدات جديدة حتى يتخلص منهم وإنعاش خزينته قبل التحرك لإبرام الصفقات أبرزها بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.