رياضة | نجم باريس سان جيرمان مطلوب في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان مطلوب في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طلب التعاقد مع البرازيلي داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن جوارديولا تحدث مع ألفيس للإنضمام إلى السيتيزنز عقب نهاية عقده مع PSG هذا الصيف.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن ألفيس طلب من مسئولي مانشستر سيتي الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 120 ألف إسترليني في حال انضمامه إلى السيتيزنز.

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وكشفت الصحيفة البريطانية أن ألفيس رفض الإنضمام إلى السيتيزنز قبل موسمين مفضلًا عليه باريس سان جيرمان حتى لا يجلس احتياطيًا للإنجليزي كايل ووكر.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه حالة التعاقد مع ألفيس فإن مانشستر سيتي مجبرًا على التضحية بمواطنه دانيلو الذي يرغب إنتر ميلان في ضمه.



يذكر أن ألفيس وجوارديولا سبق أن عملا معًا في برشلونة منذ 2008 حتى 2012 وتوجصا دوري أبطال أوروبا مرتين 2009 و2011.