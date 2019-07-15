رياضة | مانشستر يونايتد يضم أغلى مدافع في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضم أغلى مدافع في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد حسم صفقة الإنجليزي هاري ماجواير نجم دفاع ليستر سيتي لصالحه في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد دفع 80 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم ماجواير.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد سيدفع 60 مليون جيه إسترليني كمقدم بالإضافة إلى 20 مليون كحوافز.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماجواير أصبح أغلى مدافع في العالم متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن ماجواير يسافر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي في قلعة الأولد ترافورد غدًا الإثنين.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن ماجواير خاض 32 مباراة مع ليستر سيتي في الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي.