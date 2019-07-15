الان تتابع برشلونة يستعد لإنهاء صفقة مدوية جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:
أقترب فريق برشلونة الإسباني من التعاقد مع النجم الياباني هيروكي آبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بحسب أوليه عربية: المهاجم الياباني هو رهان خاص على الرياضة في برشلونة، لكن في نفس الوقت من العلامة التجارية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية: من المتوقع أن يوقع هيروكي آبي، المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا والذي يعتبر أحد أفضل جواهر كرة القدم اليابانية، عقده مع برشلونة اليوم الاثنين، حيث يصل من كاشيما أنتلرز الياباني وسيوقع لمدة ثلاثة مواسم.
وتابعت: يعد اللاعب رهان رياضي، لأنه يعتبر واحدًا من المواهب الآسيوية العظيمة، وظهر لأول مرة بالفعل مع الفريق الأول، سيكلف 1.1 مليون يورو وسيكون سجله متوافقًا مع سجل برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يستعد لإنهاء صفقة مدوية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.