الان تتابع مقتل 7 أشخاص أثناء احتفالات الجزائرين بالفوز على نيجيريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:
قتل 7 أشخاص وأصيب أخرون في حادث وقع خلال الاحتفالات بالجزائر لتأهل منتخب البلاد للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع إثر انحراف شاحنة ببلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي البلاد كانت تقل مشجعين كانوا يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على نيجيريا 1-2، مساء الأحد في الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019.
وصعدت الجزائر إلى الدور النهائي بعد فوزها على نيجيريا 1-2، لتلاقي السنغال في المباراة النهائية المقررة على استاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل.
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