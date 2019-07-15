شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك : التأهل الى مونديال 2022 يتطلب عملا كبيرا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك، في حديث للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن تواجده مع المنتخب يحمل تحديات وآمالا وأهدافا واضحة تتمثل في التأهل الى مونديال 2022، معتبرا أن هذا الأمر يتطلب عملا كبيرا وجادا من الجميع.
وأكد مارفيك موجها حديثه الى لاعبي المنتخب خلال اجتماع عقده معهم في دبي قبل سفر البعثة أمس السبت الى معسكر النمسا بحضور عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل ومدير المنتخب إسماعيل راشد وكافة أعضاء المنتخب، على أهمية المعسكر الحالي للمنتخب في النمسا الذي يُعتبر الأول تحت قيادته بعد أن تعاقد معه اتحاد كرة القدم في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مارفيك : التأهل الى مونديال 2022 يتطلب عملا كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.