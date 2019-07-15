شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستغني عن خدمات الكاميرونى كريستوفر ميندوجا .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن إدارة ناديه قررت الاستغناء عن خدمات الكاميرونى كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق بشكل ودى بعد انتهاء إعارته لنادى الطائى السعودى فى ظل عدم الحاجة لجهوده فى الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتم وضع اسمه على قائمة الانتظار فى الميركاتو الشتوى الماضى، بعد التعاقد مع صفقات جديدة ليتم الموافقة على إعارته للطائى السعودى.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع اللاعب مطلع الصيف الماضى لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء تعاقد مع نادى شبيبة القيروان التونسى.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.