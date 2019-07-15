شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد الدوليين الليلة فى أول مران بعد معسكر قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك تدريباته اليوم علي ملعبه بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من معسكر قبرص أول أمس السبت حيث سيبدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له في الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.

وستشهد تدريبات الزمالك عودة الثلاثى الدولى محمود علاء وطارق حامد ومحمود الونش بعد الراحة التى حصلوا عليها عقب خروج المنتخب الوطنى من أمم إفريقيا بجانب المغربى خالد بوطيب فيما سيغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى.

فيما سيتوجه عددا من لاعبي الفريق الأبيض بعد خوض المران اليوم لزيارة محمود جنش حارس الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى فى منزله، وذلك للاطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.