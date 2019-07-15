المصرى يلتقى المجد السكندرى وديا فى معسكر برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الإثنين فريق المصرى البورسعيدى نظيره المجد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء. وكان المصري قد خاض الخميس الماضى أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهى المباراة التى جمعته بنظيره فريق الرجاء المطروحى، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. فيما التقى الفريق البورسعيدى في الخامسة مساء أمس نظيره الترام السكندرى فى ثانى مبارياته الودية.

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