شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يهنئون علي جبر بعد الاتفاق على انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو بيراميدز على تهنئة زميلهم علي جبر، بعد الاتفاق على انتقاله للأهلى بداية من الموسم المقبل، ونجح مسئولو الأهلى فى التوصل لإتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مقابل رحيل الثنائي حسين السيد وإسلام محارب أو محمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادي.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبي الفئة الأولى بالنادي وبالتالي سيتم تخفيض المبلغ أكثر.

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدى اللاعب موافقة على اللعب للأهلى لكنه أكد أنه ما زال مرتبطا بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز، ليؤكد له المسئول الأهلاوى الذى يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز على ضمه، ويرغب بيراميدز فى بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم على جبر.

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