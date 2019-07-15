شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم مجاهد يعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادى ميجا بالدقهلية ترشحه لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة التى لم يتحدد موعدها بعد.

أكد مجاهد أنه سيترشح فى الانتخابات المقبلة سواء كانت تكميلية بعد 3 أشهر أو فى 2020 ، ضمن قائمة جاري الإعداد لها الآن بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية.

تابع رئيس نادي ميجا ، أنه سيترشح لانتخابات العضوية بناء على التنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية الذي يكن لهم كل احترام وتقدير وعلى دراية بكل مشاكلهم.