رياضة | لاسارتي يكشف أكبر صدمة تعرض لها مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يكشف أكبر صدمة تعرض لها مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إيجابية معسكر الفريق المُقام بمدينة إليكانتي في إسبانيا، مشيرًا إلى أن المعسكر مفيد بشكل كبير وحقق أهداف الجهاز الفني للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي يستعد فقط لخوض مباراتين المقاولون العرب والزمالك في ختام مسابقة الدوري الممتاز، وبعد انتهاء المسابقة سيكون الفريق في راحة دون مباريات سلبية لمدة تصل لـ20 يومًا من خلالها سيتم الاستعدادا للموسم الجديد.

وقال لاسارتي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه لم يجتمع مع الرباعي الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن، مشيرًا إلى أنهم لاعبين أصحاب خبرات ويعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، والمرحلة المقبلة ستكون أفضل".

Advertisements