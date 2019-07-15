رياضة | لاسارتي يتحدث عن مقارنة نجم الأهلي بمارادونا

تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن مقارنة رمضان صبحي لاعب الفريق بالأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مساء اليوم الأحد.

وتتواجد بعثة الأهلي في إسبانيا لخوض معسكر إعداد للمرحلة المقبلة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال لاسارتي في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع "فيس بوك": "رمضان صبحي بالنسبة لنا لاعب مهم، ولا يجب أن ننسى أنه ما زال شابًا، دائمًا أسمع أنه يتم مقارنته بمارداونا وهما مختلفين تمامًا".

وأضاف: "رمضان يمتلك إمكانيات جيدة جدًا وأمامه كثيرة جدًا لكي يصل له، ولديه الكثير جدًا لكي يتحسن ويصل لأعلى مستوى، لدي أمل كبير أن نصل مع رمضان لأعلى مستوى".

وواصل: "صالح جمعة لاعب مميز وكان يعيش فترة سيئة في حياته، لكنه استطاع أن يطور من نفسه وكان صامتًا، وأعد نفسه بدنيًا بشكل جيد، ولديه إحساس مشابه لرمضان، وأعتقد أن هذين اللاعبين سيقدمان لنا أكثر من ذلك بكثير".