رياضة | الصراع يشتعل بين أندية أوروبا على هدف ميسي

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يتصارع كبار أندية الدوري الإنجليزي، للفوز بخدمات البرازيلي المخضرم داني ألفيس، بعد إنتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أني داني ألفيس يدخل ضمن اهتمامات نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي كان قريبًا من التعاقد مع اللاعب ذاته خلال أكثر من فترة انتقالات سابقة، كما يسعي ناديي أرسنال وتوتنهام للفوز بخدمات اللاعب ايضًا.





وتألق ألفيش بشكل ملفت خلال منافسات كوبا أميركا التي استضافتها بلاده مؤخرًا، وقاد المنتخب البرازيلي للتتويج باللقب، بعد الفوز على بيرو في المباراة النهائية.