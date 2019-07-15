شكرا لقرائتكم إنبي يتلقى عرضا بلجيكيا لضم أسامة جلال بعد انتهاء فترة إعارته لمصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة نادى إنبى، عرضًا بلجيكيًا من خلال أحد شركات التسويق لأسامة جلال، مدافع الفريق العائد للبترولى بعد انتهاء فترة إعارته لمصر المقاصة خلال الموسم الجارى.

وناقش مجلس إدارة إنبى إمكانية بيع اللاعب من عدمه خلال الفترة الجارية لتحديد مصيره بعدما فتح اللاعب خطوط اتصالات مع مسئولى إنبى من أجل الموافقة على خوض التجربة الخارجية، حيث وعده مسئولو النادى بدراسة الأمر والرد عليه خلال الفترة الجارية فى حالة جدية العرض البلجيكى ويُعد أسامة جلال من مواليد 17 سبتمبر 1997، حيث بدأ مسيرته مع ناشئى نادى إنبى عام 2016، وأعير إلى صفوف نادى مصر للمقاصة حيث شارك مع الفريق الفيومى هذا الموسم فى 12 مباراة وقدم مستويات رائعة، كما يتواجد المنتخب الأوليمبى، الذى يقوده شوقى غريب الذي منحه شارة القيادة فى أكثر من مباراة.

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ويأتى بجانب العرض البلجيكى، مفاوضات من جانب بعض الوسطاء لانتقال أسامة جلال إلى الأهلى، إلا أنه وفقًا لمصدر مسئول بنادى إنبى أنه لم يرتقى هذا التفاوض مع الأحمر بدرجة من الجدية، لذا سيناقش المجلس العرض البلجيكى لتحديد مدى إمكانية الموافقة من عدمه، حيث اشترط مسئولى النادى البترولى موافقة على ماهر، المدير الفنى للفريق، على إتاحة الفرصة لأسامة جلال لخوض التجربة بعيدًا عن النادى البترولى، خاصة أنه كان ضمن حسابات المدير الفنى للعودة للفريق ليكون أحد الركائز الأساسية لتدعيم صفوف النادى البترولى.