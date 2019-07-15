شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يلتقي وديا المجد السكندري ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأثنين، فريق المصرى البورسعيدى نظيره المجد السكندري فى معسكره المغلق ببرج العرب وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء. كان المصري قد خاض الخميس الماضي أولى مبارياته الودية بالمعسكر وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما . فيما التقى الفريق البورسعيدى في الخامسة مساء أمس مع نظيره الترام السكندري في ثاني مبارياته الودية.

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