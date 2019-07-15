شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يهنئون على جبر على انتقالة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو بيراميدز على تهنئة زميلهم علي جبر، بعد الاتفاق على انتقاله للأهلى بداية من الموسم المقبل، ونجح مسئولو الأهلى فى التوصل لإتفاق مع إدارة بيراميدز بخصوص ضم على جبر مقابل رحيل الثنائي حسين السيد وإسلام محارب أو محمد شريف لبيراميدز بخلاف المقابل المادي.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط، ولكن هذا المبلغ ترفضه إدارة الأهلى أيضاً لأنه يفوق القيمة التي يحصل عليها لاعبي الفئة الأولى بالنادي وبالتالي سيتم تخفيض المبلغ أكثر.

Advertisements

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدى اللاعب موافقة على اللعب للأهلى لكنه أكد أنه ما زال مرتبطا بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز، ليؤكد له المسئول الأهلاوى الذى يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز على ضمه، ويرغب بيراميدز فى بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم على جبر.