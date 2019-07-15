مرتضى منصور يحذر " كهربا " : " امتلك صور لو أظهرتها سأنهي مسيرتك الكروية"

رضا علي

قال المستشار " مرتضي منصور " رئيس نادي الزمالك , أنه يمتلك صورًا تدين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق ، والذي يغيب في الفترة الحالية عن الفريق ويرغب في خوض تجربة احتراف بتركيا .

وأكد " منصور " خلال مادخلة هاتفية برنامج " الزمالك اليوم " والمذاع علي قناة المحور، أنه قد يقبل عودة كهربا إلى صفوف الفريق من جديد، بشرط تقديم اعتذار ويقبله خالد جلال المدير الفني للفريق.

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وختم رئيس الزمالك : “امتلك صور تدين كهربا في الساحل الشمالي، ولو أظهرتها سأنهي مسيرته الكروية”.

ولا تزال أزمة كهربا مع مسئولى الزمالك قائمة، حيث امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،قد أكد منذ أيام أن تعاقد ناديه مع «كهربا» موثق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يحق له الإنتقال لأي مكان حالياً.

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وجديرا بالذكر ان مرتضي منصور وجه رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.