الرئيس الجزائري للاعبين: "كنتم محاربين" وأشكركم على هذا الإنجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

بعث رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، رسالة تهنئة إلى منتخب بلاده لكرة القدم ومشجعيه على إثر تأهل "الخضر" إلى الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة بمصر، عقب فوزه على نظيره النيجيري 2-1، مساء أمس الأحد في الدور نصف النهائي للبطولة.

وقال بن صالح في رسالة التهنئة: "ونحن في غمرة من البهجة الشعبية التي صاحبت تأهل الفريق الوطني إلى نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم، لا يسعني إلا أن أتوجه باسم الشعب الجزائري قاطبة وأصالة عن نفسي، بالشكر الكبير والامتنان الكثير إليكم جميعا، لاعبين ومدرب، تقنيين ومناصرين على هذا الإنجاز الرائع".

وأضاف: "لقد كنتم محاربين بكل ما تحمله الكلمة من معاني نبيلة، نراكم لا تدخرون مثقال ذرة جهد إلا وبذلتموه، لا يهدأ لكم بال ولا يجف لكم جفن إلا والنصر حليفكم، مدججين بروح وطنية ورياضية رفيعة، ونصب عينيكم الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة والمشرفة من غمار المنافسة القارية، وتلكم هي الاحترافية".

Advertisements

وتابع: "ولكم أعجبت ولازلت، على غرار كل الجزائريين والجزائريات، بمختلف شرائح العمر، بالمسار المميز الذي مضى على دربه منتخبنا الوطني في هذه البطولة القارية، ولكم تأثرت بتلك الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم، والتي أبرزت المستوى الراق والفريد من الوطنية والتحضر والانضباط الذي أبان عليه المناصرون من الجزائريين والجزائريات، وذلكم هو شأنهم كلما تعلق الأمر بإعلاء رايتنا الوطنية".

وأعرب بن صالح، عن أمله الكبير في رؤية المنتخب الجزائري دائمًا في الريادة، يحقق المزيد من الانتصارات على كل الأصعدة، ولما لا التربع على عرش الكرة الأفريقية. كما جدد التزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية كي يكلل بنجاحات أخرى قاريا ودوليا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم حيث وصل للنهائي مرتين في عام 1980 والتي خسر فيها من نيجيريا وعام 1990 والتي فاز فيها على نيجيريا أيضًا، محققًا البطولة للمرة الأولى، وفي حال فوزه ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها الخضر البطولة .​