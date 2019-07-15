تصريحات الأحد| رسالة ماني إلى المصريين.. ورئيس الزمالك يتحدث عن صور تنهي مسيرة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية ليوم الأحد 14 يوليو.

ساديو ماني يوجه رسالة إلى المصريين

اعترف ساديو ماني قائد منتخب السنغال، بأن فريقه كان محظوظًا خلال المواجهة التي جمعته مع تونس في إطار مباريات الدور قبل ا

رئيس الزمالك يتحدث عن صور تنهي مسيرة كهربا.. وشرط الموافقة على عودته

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يمتلك صورًا تدين اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريقه، والذي يغيب في الفترة الحالية عن الفريق ويرغب في خوض تجربة احتراف بتركيا.

محرز موجهًا رسالة لجماهير الجزائر: احتفلوا باحترام

أكد رياض محرز قائد منتخب الجزائر، أن كل لاعبي فريقه كانوا يريدون تصويب الكرة التي جاء منها هدف الفوز القاتل أمام نيجيريا، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا.

يوسف البلايلي: لم نيأس بعد تعادل نيجيريا.. ونعدكم باللقب

أكد يوسف البلايلي جناح المنتخب الجزائري، أن مواجهة نيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، كانت صعبة.

مدرب تونس يبدي رغبته في معاونة المدير الفني للسنغال

صرح ألان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أنه حزين للخسارة في نصف نهائي أمم إفريقيا، بالرغم من المستوى الطيب للفريق، وأوضح أنه تمنى مساعدة أليو سيسيه بعدما خلفه في تدريب السنغال.

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ساسي يوجه رسالة للجماهير التونسية بعد الخروج من أمم أفريقيا

أبدى فرجاني ساسي لاعب خط وسط المنتخب التونسي، حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده اليوم أمام السنغال من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 .

خبير تحكيمي يعلق على قرارات الـ "VAR" في مباراة تونس والسنغال

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف، أن قرار الإثيوبي تيسيما، حكم مباراة تونس والسنغال، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج صحيح، وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

حازم إمام يكشف لمصراوي موقفه من الرحيل عن الزمالك

أكد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة حول تلقيه أي عروض خارجية وتحديدًا من الدوري الكويتي.

حسين السيد: سعيد بالعودة للأهلي.. واكتسبت خبرات في السعودية

أبدى حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى وذلك بعد أن قضى فترة احتراف في السعودية مع فريق الاتفاق.

"لم أكن موفقًا".. عمرو جمال يحدد موقفه من الرحيل عن الأهلي

أعلن عمرو جمال مهاجم الأهلي استمراره مع الفريق بعد ارتباطه اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إل أنه لم يكن موفقًا في الموسم الجاري (2018-2019).

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة سعد سمير وموقف أزارو

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق الأول يتعافى بشكل كبير وحالته تتحسن، كما لفت إلى أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لا يعاني من أية إصابات.