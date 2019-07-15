رياضة | الإسماعيلي ينهي أزمة شيلونجو مع الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي ينهي أزمة شيلونجو مع الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية فى انهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق والحصول على خدماته نهائيا عبر تفعيل بند الشراء من نادى سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.

ووقع اللاعب الذى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة على عقود انضمام للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة ، بناء على رغبة من الجهاز الفنى وذلك بعد تقديمه مستوى جيد خلال الاعارة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق ببرنامج الاعداد خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده ضمن منافسات النسخة الجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها مصر.