رياضة | قبل صدام الجزائر والسنغال .. تاريخ 7 نهائيات قارية جمعت "رفقاء المجموعة" في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل صدام الجزائر والسنغال .. تاريخ 7 نهائيات قارية جمعت "رفقاء المجموعة" في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان المنتخبان الجزائري والسنغالي "رفقاء مجموعة واحدة" في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، وهي المجموعة الثالثة مع منتخبي (كينيا وتنزانيا)، واستطاع كلاهما مواصلة مشواره في البطولة القارية، حتي اجتمعا مجددًا في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام يوم الجمعة 19 يوليو الجاري على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتعتبر هذه المرة الثامنة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، التي يلتقي فيها "رفقاء المجموعة" في المباراة النهائية للبطولة القارية، حيث حدث ذلك في 7 نسخ سابقة من البطولة وجاءت على النحو التالي:-

1968:

أول نهائي بين "رفقاء المجموعة" كان في نسخة البطولة القارية عام 1968 بأثيوبيا، حيث اجتمع منتخبي غانا والكونغو كينشاسا "زائير"، ضمن المجموعة الثانية بالبطولة مع السنغال والكونغو برازفيل، ونجح المنتخب الغاني في تصدر الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما جاء المنتخب الكونغولي في المركز الثاني بـ 4 نقاط وتأهلا سويًا للدور نصف النهائي، حيث لم يكن هناك الدور ربع النهائي والذي بدأ تطبيقه من نسخة عام 1992.

وتقابل منتخب غانا مع كوت ديفوار في الدور نصف النهائي للبطولة، وفاز عليه بنتيجة 4-3، بينما تخطي منتخب الكونغو كينشاسا نظيره منتخب أثيوبيا بنتيجة 3-2، واجتمع المنتخبين في المباراة النهائية والتي حسمها المنتخب الكونغولي لصالحه بنتيجة 1-0 ليتوج باللقب القاري الأول في تاريخه.

1982:

اجتمع منتخبي غانا وليبيا ضمن المجموعة الأولي بالنسخة رقم 13 من بطولة أمم إفريقيا عام 1982 والتي أقيمت في ليبيا، وتأهل المنتخبين إلي الدور نصف النهائي مباشرة عن هذه المجموعة.

وتخطي منتخب غانا نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما أطاح منتخب ليبيا بالمنتخب الزامبي خارج البطولة بالفوز عليه 2-1، والتقي المنتخبين الغاني والليبي في المباراة النهائية وتوج "البلاك ستارز" باللقب القاري، بعدما فاز بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد تعادلهما إيجابيًا 1-1

1988:

التقي "رفقاء المجموعة" في نهائي نسخة بطولة أمم إفريقيا عام 1988 وهذه المرة منتخبي الكاميرون ونيجيريا، حيث لعب المنتخبين بالمجموعة الثانية مع مصر وكينيا، وتصدر المنتخب النيجيري الترتيب برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب الكاميروني صاحب المركز الثاني، وتأهلا سويًا لنصف نهائي البطولة.

والتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الجزائري في نصف النهائي وتغلب عليه 9-8 بركلات الترجيح بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما تخطي منتخب الكاميرون نظيره المغربي بهدف دون مقابل، ليلتقي المنتخبين في نهائي البطولة، وفاز المنتخب الكاميروني بهدف دون مقابل وتوج باللقب.

1990:

الصدام بين "رفقاء المجموعة" في نهائي أمم إفريقيا تكرر مجددًا في نسخة البطولة عام 1990، حيث تأهل المنتخبين الجزائري والنيجيري للدور نصف النهائي عن المجموعة الأولي.

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والتقي منتخب الجزائر مع السنغال في الدور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 2-1، بينما أطاح منتخب نيجيريا بنظيره منتخب زامبيا خارج البطولة بعدما تغلب عليه 2-0، والتقي المنتخبين في النهائي والذي حسمه منتخب "محاربي الصحراء" لصالحه بنتيجة 1-0 وتوج بلقبه الأول والوحيد بالبطولة القارية.

2006:

رافق منتخب مصر نظيره كوت ديفوار ضمن المجموعة الأولي في نسخة بطولة أمم إفريقيا 2006 التي أقيمت بمصر، وكان معهما أيضًا منتخبي المغرب وليبيا، وتصدر منتخب الفراعنة ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط، بينما احتل المنتخب الإيفواري المركز الثاني برصيد 6 نقاط وتأهلا سويًا لربع نهائي البطولة.

تخطي منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي بالفوز عليه 4-1، بينما تجاوز كوت ديفوار هذا الدور بعد الفوز على الكاميرون 12 -11 بركلات الترجيح، وفي الدور نصف النهائي، تغلب منتخب الفراعنة على السنغال 2-1، وفاز المنتخب الإيفواري على نيجيريا 1-0.

والتقي المنتخبين المصري والإيفواري في النهائي، وحسمه الفراعنة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

2008:

تكرر لقاء منتخب مصر مع "رفيق المجموعة" في نهائي أمم إفريقيا عام 2008 ولكن هذه المرة مع منتخب الكاميرون، حيث لعب المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة، وتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما احتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني بـ6 نقاط، ليتأهلا سويًا للدور ربع النهائي.

وأطاح منتخب مصر بنظيره الأنجولي من الدور ربع النهائي بالفوز عليه 2-1، بينما أقصي منتخب الكاميرون نظيره تونس بنتيجة 3-2، وفي الدور نصف النهائي تجاوز الفراعنة عقبة كوت ديفوار بنتيجة 4-1، بينما تغلب المنتخب الكاميروني على منتخب غانا بهدف دون مقابل.

والتقي المنتخبين المصري والكاميروني في المباراة النهائية وفاز بها منتخب الفراعنة بهدف دون مقابل وتوج باللقب.

2013:

في النسخة التاسعة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا عام 2013 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، كان هناك نهائي آخر جمع بين "رفقاء المجموعة" وهذه المرة منتخبي بوركينا فاسو ونيجيريا، حيث لعب المنتخبين ضمن المجموعة الثالثة، مع منتخبي زامبيا وأثيوبيا، واستطاع حجز تذكرتي التأهل للدور ربع النهائي عن هذه المجموعة.

وتغلب منتخب نيجيريا على نظيره كوت ديفوار 2-1 في الدور ربع النهائي، بينما فاز بوركينا فاسو على توجو 1-0، وفي الدور نصف النهائي، أطاح المنتخب النيجيري بنظيره مالي خارج البطولة بالفوز عليه 4-1، بينما تأهل المنتخب البوركينابي إلي النهائي على حساب غانا بالفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح.

واستطاع منتخب نيجيريا حسم اللقب القاري لصالحه بعد الفوز علي بوركينا فاسو بهدف دون مقابل في نهائي البطولة.