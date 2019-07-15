رياضة | ماذا قال لاعبو منتخب السنغال عقب الصعود لنهائي أمم أفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال لاعبو منتخب السنغال عقب الصعود لنهائي أمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر نجوم المنتخب السنغالي عن سعادتهم، بعد الصعود لنهائي كأس الأمم الإفريقية وتخطي منتخب تونس في دور نصف النهائي بنتيجة هدف دون رد وجائت تصريحات لاعبي السنغال كالتالي:-

ندياي يعلق على وصول لنهائي أمم أفريقياشدد بادو ندياي نجم السنغال على ضرورة التركيز الشديد في المباراة النهائية عقب الفوز على تونس بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.وقال ندياي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"لم يعد أمامنا سوى مباراة واحدة واقتربنا من المباراة الفاصلة لذا لزم علينا التركيز الشديد".



جاي: سنفتقد كوليبالي في النهائي

صرح ادريسا جاي نجم السنغال عقب الفوز على تونس بهدف نظيف في الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا بأنهم سيفتقدون كوليبالي في المباراة النهائية أمام الجزائر.

وقال جاي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"قدمنا مباراة رائعة وممتعة أمام تونس وأظهرنا شخصيتنا الكروية".

وأضاف :"سنفتقد كوليبالي في المباراة النهائية لأنه لعب كل مباريات البطولة وهو من أعظم المدافعين وسنستبدله بمدافع آخر بحسب ما يراه المدرب".

واختتم جاي تصريحاته قائلاً :"اطالب المشجعين أن ينسقوا فيم بينهم وأن يشجوا بنفس النشاط لكي نفوز ونسعدهم".