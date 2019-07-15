رياضة | ثنائي سموحة يغادران الفريق بأوامر العميد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي سموحة يغادران الفريق بأوامر العميد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد حمدي زكي وأوميد أوكري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس مجلس إدارة النادي برئاسة محمد فرج عامر، في تسويق الثنائي للاستفادة ماديا منهما بعد خروجهما من حسابات حسام حسن المدير الفني، خلال المرحلة الماضية.