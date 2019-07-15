رياضة | الأهلي يعرض لاعب آخر على بيراميدز بدلا من مارسيللو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرض لاعب آخر على بيراميدز بدلا من مارسيللو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مخاطبة نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، لعرض استعارة أحمد حمدي لاعب الفريق بدلا من حسين السيد مارسيللو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي عرض الأهلي، بعد أن تحفظ مارسيللو على فكرة رحيله معارا، رافضا الرحيل دون أن يمدد تعاقده مع المارد الأحمر حتى 2022.