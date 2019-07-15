رياضة | الأهلي يعرض لاعب آخر على بيراميدز بدلا من مارسيللو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرض لاعب آخر على بيراميدز بدلا من مارسيللو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مخاطبة نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، لعرض استعارة أحمد حمدي لاعب الفريق بدلا من حسين السيد مارسيللو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويأتي عرض الأهلي، بعد أن تحفظ مارسيللو على فكرة رحيله معارا، رافضا الرحيل دون أن يمدد تعاقده مع المارد الأحمر حتى 2022.
وكان الأهلي اتفق مع بيراميدز، بالحصول على خدمات علي جبر مدافع الفريق، مقابل التنازل عن إسلام محارب وحسين السيد ثنائي الفريق، لمدة موسم على سبيل الإعارة بالإضافة إلى مقابل مادي.
ويسعى مسؤولي النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق، بصفقات مميزة استعدادا للموسم الجديد، والرغبة في المنافسة على حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.